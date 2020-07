Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Uslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (zi.) Bisher unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 05.07.20 bis zum 19.07.2020, einen an einer Hauswand in der Bundesstraße befestigten Zigarettenautomaten von der Wand zu hebeln. Dadurch wurden Teile des Mauerwerkes beschädigt. Es gelang jedoch nicht, den Zigarettenautomaten zu entwenden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0

