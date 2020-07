Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Wrescherode, Landwehr, Zeit: Freitag, 17.Juli 29020, 15:00 Uhr bis 18:45 Uhr. Bisher unbekannter Täter machte sich an einem geparkten Renault Espace, in der Farbe grau, zu schaffen, in dem er gewaltsam die Heckscheibe zerstörte. Der angerichtete Schaden wurde auf 500.-Euro geschätzt. Sachdienl. Hinweise nimmt das Polizeuimommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, entgegen.

