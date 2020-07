Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (beh): Am 18.07.2020 zwischen 14:00 - 21:00 Uhr soll es im Bereich des Butterbergswegs zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein. Der Geschädigte hatte seinen grauen Audi ordnungsgemäß gegen 14:00 Uhr an der Straße abgeparkt. Gegen 21:00 Uhr habe der Geschädigte deutliche Kratzer an seiner linken Frontstoßstange festgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Evt. Zeugen die im genannten Zeitrahmen im Bereich des Butterbergswegs etwas auffällig beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Einbeck in Verbindung zu setzen.

