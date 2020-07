Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug durch Gewinnversprechen am Telefon

Northeim (ots)

Hardegsen, OT Hettensen, Freitag, 16:00 Uhr

Hardegsen (sb) - Durch ein Gewinnversprechen am Telefon sollte augenscheinlich ein Bürger aus Hettensen betrogen werden. Es wurden mehrere 10.000 Euro versprochen sollte er die Transportkosten in Höhe von 1.000 Euro in sogenannte Google-Play-Cards investieren. Dem Meldenden kam dies merkwürdig vor, so dass er sich mit der Polizei in Verbindung setzte. Weitere Kontaktaufnahmen durch den unbekannten Anrufer unterblieben jedoch, daher wurde zunächst ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

