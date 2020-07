Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Straßenlaterne beim Zurücksetzen beschädigt, anschließend geflüchtet

Northeim (ots)

Northeim, Waldschänkenweg, Samstag, 13:57 Uhr

Northeim - (sb) Am Samstagmittag kam es an der oben genannten Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nachdem der Fahrer eines Kleintransporters beim Zurücksetzen eine Straßenlaterne erheblich beschädigt hatte flüchtete dieser in Richtung Stadtgebiet Northeim. Dank der schnellen Mitteilung von Nachbarn waren die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei erfolgreich. Das verursachende Fahrzeug sowie die beiden ungarischen Insassen konnten im Stadtgebiet Northeim angetroffen werden. Gegen den 29-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell