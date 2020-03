Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Dieblich (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 03.03.2020, befuhr ein Pkw-Fahrer die B 49 aus Richtung Koblenz Lay kommend in Richtung Dieblich. In Höhe der Einmündung zur Moselgoldbrücke bog er dann nach links ab, ohne das ihm bevorrechtigt die B 49 befahrende, entgegenkommende Fahrzeug passieren zu lassen. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurden alle Beteiligten verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 49 war während der Unfallaufnahme von 15:36 bis 16:30 Uhr im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605 - 98021510





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell