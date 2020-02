POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hilders

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemeldung der Pst. Hilders

Fulda (ots)

Am Montag, 03.02.2020 zwischen 11:45 und 12:15 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Tann, Nähe Stadttor, in der Straße "Am Kalkofen". Dabei wurde ein parkender PKW durch einen anderen, vorbeifahrenden PKW an der Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter 06681/9612-0 zu melden.

