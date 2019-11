Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Matorf. Zigarettendiebe gehen in U-Haft.

Lippe (ots)

Am frühen Morgen des 14. November (Donnerstag) knackten zwei Männer aus Georgien einen Zigarettenautomaten, der an der Vlothoer Straße aufgestellt war. Sie entnahmen das Bargeld und die Zigaretten daraus. Die 18 und 44 Jahre alten Männer konnten nach einem Zeugenhinweis noch auf der Flucht mit ihrem Auto von Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke im Bereich Porta Westfalica angehalten und festgenommen werden. Das Diebesgut fanden die Beamten im Auto der beiden. Möglicherweise kommen die Männer für weitere derartige Straftaten in Betracht. Die Ermittlungen dazu laufen. Einer der Männer hat einen Wohnsitz im Bereich Minden. Der andere ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Ein Richter schickte die Männer in Untersuchungshaft.

