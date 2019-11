Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zigaretten und Bargeld erbeutet.

Lippe (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht zu Samstag einen Zigarettenautomaten, der an der Hauswand einer ehemaligen Gaststätte an der Werler Straße befestigt war. Die Täter entnahmen vermutlich das gesamte Bargeld sowie die Zigaretten aus dem Automaten. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Eine Zeugin hörte gegen 2 Uhr Geräusche, die möglicherweise von der Tatausführung herrührten. Weitere Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell