Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Täter gelangen nicht in den Kiosk.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Sonntagabend und Montag, 3 Uhr, in einen Kiosk an der Breiten Straße einzudringen. Die Täter traten gegen die Tür und versuchten eine Schaufensterscheibe einzuschlagen. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

