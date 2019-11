Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Nur geringe Verkehrsbeeinträchtigung durch Treckerkonvoi.

Lippe (ots)

Nicht die erwartete dreistellige Anzahl an landwirtschaftlichen Fahrzeugen, aber immerhin über 40 Fahrzeuge, nahmen an dem Traktorkonvoi durch den Kreis Lippe teil. Gegen 8 Uhr erreichten die Fahrzeuge in Augustdorf den Kreis Lippe und durchquerten ihn auf der geplanten Route. Der Konvoi wurde polizeilich begleitet, so dass es lediglich zu geringen Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 9:20 Uhr erreichte der Konvoi auf der B 1 das Hoheitsgebiet von Niedersachen.

