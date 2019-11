Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Auf Adventsfeier randaliert

(LW) Auf einer Adventsfeier in der Phoenix-Contact-Arena verlor ein 48-jähriger Lemgoer am frühen Sonntagmorgen die Beherrschung und randalierte in den Räumlichkeiten und pöbelte weitere Gäste an. Als das eingesetzte Sicherheitspersonal eingriff, beleidigte er diese und schlug auf sie ein. Nachdem er durch die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma der Räumlichkeiten verwiesen worden war, brach er an einem in der Nähe der Halle abgestellten Pkw einen Außenspiegel ab. Er wurde durch hinzugerufene Polizeibeamte in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam in Detmold zugeführt. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

