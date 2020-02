Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Gastronomiebetriebe in Fuldaer Innenstadt von Einbrechern aufgesucht - Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Einbruch in Hotel misslingt

Fulda (ots)

Zwei Gastronomiebetriebe in Fuldaer Innenstadt von Einbrechern aufgesucht

FULDA. In der Nacht zu Montag (03.02.) waren Einbrecher in der Fuldaer Innenstadt aktiv. In der Mittelstraße drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Dönerimbisses ein. Dabei entwendeten sie eine Kasse mit einer geringen Summe Bargeld. Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich in der gleichen Nacht in unmittelbarer Nähe. In der Karlstraße scheiterten die Täter jedoch bei ihrem Versuch, die Zugangstür zu einem Grillrestaurant aufzuhebeln.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rüttelplatte von Baustelle entwendet

FLIEDEN. Von einem Baustellengelände in der Straße "Am Kautzgrund" entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (03.02.) eine Rüttelplatte "Wacker Neuson" im Wert von rund 12.000 Euro. Zum Abtransport des Diebesguts nutzten die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug.

Einbruch in Hotel misslingt

FULDA. Im Stadtteil Lehnerz versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag (03.02.) in die Räumlichkeiten eines Hotels in der Leipziger Straße - an den Burgweg angrenzend - einzubrechen. Jedoch vergebens: Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Dominik Möller, Pressesprecher

