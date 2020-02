POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda - Am Montag (03.02.), kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Skoda-Fahrer aus Dipperz befuhr die Mainstraße von der Kohlhäuser Straße kommend in Richtung Frankfurter Straße. Zeitgleich befuhr eine 44-jährige VW-Fahrerin aus Fulda die Kinzigstraße und wollte verbotswidrig nach links auf die Mainstraße abbiegen. Hierbei übersah die VW-Fahrerin den sich von rechts nähernden Skoda und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhen von circa 6.500 Euro.

Fulda - Am Montag (03.02.), kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro entstand. Ein 49-jähriger Porsche-Fahrer aus Petersberg beabsichtigte von einem Firmengelände kommend nach links auf die Künzeller Straße Richtung Künzell abzubiegen. Ein Bus hielt an um den Porsche vor ihm einfädeln zu lassen. Zeitgleich befuhr ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda die Künzeller Straße von Fulda kommend in Richtung Künzell und überholte den wartenden Bus verbotswidrig rechtsseitig über den Bushaltestreifen. Als er sich vor dem Bus wieder einfädeln wollte, stieß er mit dem abbiegenden Porsche zusammen.

