Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Wohnhaus - Diebe erbeuten Schmuck

Niederaula - In der Zeit von Samstag (01.02.) bis Montag (03.02.) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Falkenweg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Wohnhaus. Dort stahlen sie unter anderem verschiedene Schmuckgegenstände. Die genaue Höhe des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Die Täter verursachten einen etwaigen Sachschaden von 1.000 Euro.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Montag (03.02.) zerkratzten Unbekannte einen roten Kia "Picanto", welcher durch die Geschädigte im Vlämenweg abgestellt worden war. Die Täter beschädigten das Fahrzeug auf beiden Seiten mit einem unbekannten spitzten Gegenstand. Es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

