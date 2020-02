Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Montag (03.02.)0, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall an der Kreuzung Wehneberger Straße in Richtung Dippelstraße in Bad Hersfeld. Ein 51-jähriger Mann aus der Ukraine mit seinem Chrysler, ein 23-jähriger Mann mit seinem VW Caddy und ein 64-jähriger Mann mit seinem VW Bora befuhren nacheinander die Dippelstraße in Richtung Meisebacher Straße. Im Kreuzungsbereich Wehneberger Straße / Dippelstraße musste der 51-jährige Mann mit seinem Pkw verkehrsbedingt bremsen. Der 23-jährige Mann aus Sinntal bemerkte dies und bremste seinen Caddy ebenfalls rechtzeitig ab. Lediglich der 64-jährige Mann aus Bad Hersfeld bemerkte die Situation zu spät und fuhr mit seinem VW Bora auf den Caddy auf, der wiederum auf das vor ihm stehende Fahrzeug geschoben wurde. Am Caddy des 23-jährigen Mannes aus Sinntal und am Bora des 64-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Es liefen Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr gebunden wurden. Der VW Bora des Unfallverursachers war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

