POL-PDNR: Schutzbach - Verkehrsunfall mit Personenschaden (Unfall2 an der Stelle)

Ein 19-Jähriger Pkw-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 280 bei Schutzbach leicht verletzt. Der 19-Jährige war von Daaden kommend in Richtung Alsdorf gefahren. In einer Rechtskurve brach das Heck des BMW aus und der 19-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach an einem Abhang. Der 19-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An dem Pkw entstand Totalschaden. Er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn angenommen.

