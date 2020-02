POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Fahrzeug muss ausweichen und kommt von Fahrbahn ab

Kirtorf - Am Dienstag (04.02.), gegen 00:10 Uhr, befuhr eine 26 Jahre alte Frau aus Kirtorf mit ihrem schwarzen Alfa Romeo die Bundesstraße 62 von Alsfeld kommend in Richtung Kirtorf. Zwischen den Abfahrten Ohmes und Heimertshausen kam ihr nach eigenen Angaben ein grauer PKW entgegen, der ihr auf ihrer Spur entgegengekommen sein soll. Die junge Damen bremste ab und versuchte auszuweichen. Dabei geriet sie ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck gegen die Schutzplanke.Am Alfa Romeo und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Spiegelberührung im Längsverkehr

Feldatal- Am Montag (03.02.), gegen 05:45 Uhr, befuhr eine 29 Jahre alte Frau aus Mücke mit ihrem blauen Opel Astra die Landesstraße 3326 von Kestrich kommend in Richtung Köddingen. Kurz vor Köddingen kam ihr ein Fahrzeug entgegen, hierbei kam es zu einer Spiegelkollision der beiden Fahrzeuge. Die junge Frau hielt mit ihrem Fahrzeug am Fahrbahnrand an, der Unfallverursacher entfernte sich aber von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer beim einem Unfall nachzukommen. Nach Zeugenaussagen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen PKW der "Golf-Klasse" gehandelt haben.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

