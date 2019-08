Polizei Dortmund

POL-DO: Auffahrunfall in Dortmund-Marten - Rollerfahrer leicht verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0878

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (1. August) ist ein 42-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden.

Der Dortmunder befuhr gegen 21.20 Uhr die Straße Bärenbruch in südliche Fahrtrichtung. In Höhe der OWIIIa beabsichtigte er auf den dortigen Zubringer in Fahrtrichtung Osten abzubiegen. An einer Rotlicht zeigenden Ampel musste er sein Zweirad verkehrsbedingt abbremsen und kam hinter dem Pkw eines 37-Jährigen aus Dortmund zum Stillstand. Ein hinter ihm fahrender 48-Jähriger Dortmunder erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Durch den Zusammenstoß prallte der 42-Jährige mit seinem Roller gegen den vor ihm stehenden Pkw und kam zu Fall.

Der leichtverletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 4.400 Euro.

