Polizei Dortmund

POL-DO: Klimaschützer demonstrieren in Dortmund - Vereinzelte Verkehrsbeeinträchtigungen auch durch "Swarming" nicht auszuschließen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0875

Am Freitag, 02.08.2019, werden rund 1500 Demonstranten für die Umweltbewegung "Frydays for future" in Dortmund demonstrieren. Als öffentliche Aktionen haben die Initiatoren einen Aufzug in der Dortmunder Innenstadt, mehrere Standkundgebungen sowie in zwei Fällen das "Swarming" angemeldet.

Der Aufzug der über 1000 Aktivisten wird sich in der Zeit von 09.00 bis 11.15 Uhr von der Katharinenstraße in den Bereich der Kleppingstraße/Europabrunnen bewegen und anschließend am Platz der alten Synagoge enden. Ab 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr werden zusätzlich rund 20 Standkundgebungen zum Thema "Klimaschutz" in der Dortmunder Innenstadt durchgeführt.

Ebenfalls mit der Dortmunder Polizei kooperiert sind zwei Kurztermine zum sogenannten "Swarming" Dabei werden die Demonstranten an der Kreuzung Südwall/Hohe Straße in der Dortmunder Innenstadt bei Grünphasen für Fußgänger auf die Fahrbahn treten und Flugblätter an die haltenden Autofahrer verteilen. Die beiden Swarming-Termine sind für 11.15 Uhr und 11.45 Uhr kooperiert, dauern rund fünf Minuten und werden selbstverständlich aus Sicherheitsgründen durch die Polizei begleitet.

Vereinzelt kann es durch die Versammlungen/Aktionen zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

