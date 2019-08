Polizei Dortmund

POL-DO: Tatverdächtiger nach wiederholten Schmierereien ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0873

Nach wiederholten Schmierereien in einem Parkhaus in der Dortmunder Innenstadt hat die Polizei am Mittwoch (31. Juli) einen Tatverdächtigen identifiziert und in Gewahrsam genommen.

Viermal hatten Mitarbeiter des Parkhauses an der Kuckelke in der vergangenen Woche an verschiedenen Wänden Schmierereien mit verfassungswidrigem Inhalt gemeldet. Hinzu kamen drei weitere derartige Feststellungen in einem nahegelegenen Bürogebäude in diesem Monat.

Nachdem eine Zeugin in einem Fall einen verdächtigen Mann beobachtet und der Polizei beschrieben hatte, konnten zivile Beamte am Mittwochnachmittag im Bereich der Straße Friedhof einen Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen. Der 32-Jährige ohne festen Wohnsitz gab die Schmierereien auch in seiner ersten Vernehmung zu.

Die Ermittlungen dauern an.

