Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Alkoholisierter Autofahrer scheitert an Böschung

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 11.10.2019, ist der Versuch eines alkoholisierten Autofahrers gescheitert, über eine Böschung zurück auf die B 34 zu fahren. Mit seinem Auto an der Böschung stehend war der 22-jährige gegen 03:50 Uhr zwischen Waldshut und Tiengen einer vorbeifahrenden Polizeistreife aufgefallen, die ihn kontrollierte. Ein Alcomatentest ergab gut 1,4 Promille, weshalb er mit zur Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Mann zuvor mit seinem Alfa bei der Durchfahrt des dortigen Kreisels von der Straße abgekommen und in einem angrenzenden Maisfeld zum Stillstand gekommen. Jedoch kam er über die nasse Böschung nicht mehr auf die Straße zurück.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell