Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Simmern, Pressebericht vom Wochenende

Simmern/Hsr. (ots)

Verkehrsunfälle

Im Dienstgebiet der PI Simmern ereigneten sich im Verlauf des Wochenendes wieder zahlreiche Verkehrs- und Wildunfälle.

Am Freitagmorgen wurde der 47-jährige Fahrer eines Pkw auf der L220 zwischen Kisselbach und Wiebelsheim leicht verletzt, nachdem er auf noch zum Teil winterglatter Fahrbahn und wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn abkam und mit einem Betonrohr einer Grabenunterführung kollidierte. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall durch "Sekundenschlaf" auf der B50

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen auf der B50 zwischen Kirchberg und Nieder-Kostenz. Die 78-jährige Fahrerin eines Pkw kam vermutlich aufgrund eines sog. "Sekundenschlafes" nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wildschutzzaun. Der Wildschutzzaun wurde dabei auf einer Länge von über 70 Metern erheblich beschädigt. Der Pkw wurde ebenfalls erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei Kirchberg gereinigt werden. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt, allerdings wird gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Betrugsmasche "Gewinnversprechen" am Telefon zum Nachteil älterer Menschen Bei der PI Simmern wurde am Freitag erneut ein Fall bekannt und zur Anzeige gebracht, wonach ein 85-jähriger Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis aufgrund eines sog. Gewinnversprechens am Telefon über einen längeren Zeitraum einen höheren, fünfstelligen Betrag, auf ein ausländisches Bankkonto überwiesen hatte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals darum, am Telefon keine Kontodaten preis zu geben und keine Überweisungen aufgrund von "Gewinnversprechen" zu tätigen. Im Zweifelsfall sollten sie die Polizei informieren oder Rücksprache mit der Bank halten. Polizei Simmern, Tel. 06761-9210 oder pisimmern@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Tel. 06761-9210 oder pisimmern@polizei.rlp.de



