POL-PDKO: Pressemeldung der PI Andernach für das Wochenende vom 28.02.20 - 01.03.20

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall in Plaidt vom 23.02.20

Am 23.02.20 gegen 21:15 Uhr ereignete sich an der Lichtzeichenanlage Bahnhofstraße / B256 / Eicher Straße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen zwei beteiligten PKWs. Eine 20 jährige Koblenzer Fahrzeugführerin kam hierbei aus Richtung Andernach und beabsichtigte in die Ortslage Plaidt abzubiegen. Zur gleichen Zeit kam ihr eine 18 jährige Andernacher Fahrerin aus Richtung Kruft entgegen. An den Fahrzeugen entstand bei der anschließenden Kollision Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Beide Fahrerinnen gaben jeweils an "Grün" gehabt zu haben. Da die Lichtzeichenanlage zum Zeitpunkt des Unfalls fehlerfrei funktionierte, werden an dieser Stelle Zeugen aufgerufen, welche den Unfall beobachtet haben.

Drogenfund bei Personenkontrolle - Andernach

Am 28.02.20 gegen 22:20 Uhr konnte im Rahmen einer Kontrolle bei insgesamt drei "Männern" im Alter von 17-18 Jahren aus Andernach, auf einem Spielplatz, in einem mitgeführten Rucksack eine nicht unerhebliche Menge an Cannabis und Bargeld aufgefunden und anschließend sichergestellt werden. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

- Mülheim-Kärlich

Im Rahmen der Streifenfahrt konnte am 29.02.20 gegen 02:45 Uhr in der Ortslage Mülheim-Kärlich der 19 jährige Fahrzeugführer eines PKWs aus der VGV Rhein-Mosel einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte u.a. noch ein Joint aufgefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Zudem erfolgte die Entnahme einer Blutprobe.

Brand eines Wohnhauses - Mülheim Kärlich

Am 29.02.20 gegen 15:50 Uhr wurde hiesige Dienststelle über die Rettungsleitstelle über einen Brand in der Heckenmühle in Mülheim-Kärlich informiert. Vor Ort konnte zusammen mit der bereits anwesenden Feuerwehr festgestellt werden, dass aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Schlafzimmer ausbrach und dieses komplett zerstörte. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfallflucht in Plaidt

Am 29.02.20 im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr - 15:00 Uhr kam es auf dem Edeka Parkplatz in der Fraukircher Straße in Plaidt zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparkvorgang aus einer Parklücke wurde hierbei ein weiterer PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

Verkehrsunfall unter Alkohol - Andernach

Am 01.03.20 gegen 08:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kaufland Andernach zu einem Unfall unter dem Einfluss von Alkohol. Die 21 jährige Neuwiederin kollidierte hierbei mit dem PKW einer Freundin mit einem weiteren geparkten Fahrzeug.

Die Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und war auch zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Nach dem Unfall flüchtete sie zunächst fußläufig, konnte aber im Rahmen der Fahndung durch die Beamten angetroffen werden. Es wurde ihr eine Blutprobe entnommen, Anzeigen wurden gefertigt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Als Unfallgrund gab sie gegenüber den Beamten an, dass sie mit dem Automatikgetriebe des Fahrzeugs nicht zurecht gekommen sei - auf Nachschau handelte es sich allerdings um ein Schaltfahrzeug.

Rückfragen bitte an:

