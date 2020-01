Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Bücken (ots)

lue Am Samstagvormittag, den 25.01.2020, ist es auf dem Parkplatz vor dem Hotel Thöle in Bücken zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 34-jährige Frau hatte gegen 09:00 Uhr ihren grünen Mazda 2 mit Nienburger Kennzeichen auf dem Parkplatz abgestellt und gegen 11:15 Uhr beschädigt aufgefunden. Da bisher unklar ist wie und durch wen der Sachschaden verursacht wurde sucht die Polizei Hoya Zeugen. Wenn Sie in dem fraglichen Zeitraum relevante Feststellungen beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer +49 4251 93464-0.

