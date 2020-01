Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt mit Folgen

Hoya (ots)

(lue) Am Samstagvormittag, den 25.01.2020, gegen 09:15 Uhr fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung aus dem Polizeikommissariat Hoya ein Fahrzeugführer in einem grauen VW-Passat auf. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle in der Von-Kronenfeldt-Straße in Hoya wird mit dem 44-jährigen aus der Grafschaft Hoya ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass sich der Fahrer unter erheblicher Alkoholbeeinflussung ans Steuer gesetzt hat, denn der Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Für den Mann waren eine Blutentnahme und die Abgabe des Führerscheins die Folge. Somit ist dem Fahrzeugführer das Führen von Kraftfahrzeugen in nächster Zeit untersagt.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell