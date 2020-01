Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw aufgebrochen

Nienburg (ots)

NIENBURG (goe) In den gestrigen Abendstunden des 25.01.2020, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr - 20:00 Uhr, wurde im Domänenweg in Nienburg durch einen bislang unbekannten Täter die Fahrer- und Beifahrerscheibe eines geparkten Ford Fiesta eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde u.a. Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021-9778-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell