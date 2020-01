Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht dank Zeugenhinweis aufgeklärt

Nienburg (ots)

NIENBURG (goe)Einem 63-jährigen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Samstagmittag eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Nienburg aufgeklärt werden konnte, bei der ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich entstanden ist. Der 74-jährige Fahrer eines VW Passat beschädigte beim Ausparken einen Renault. Anschließend flüchtete der Verursacher. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen vom flüchtigen Pkw und informierte die Polizei. Der Verursacher konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

