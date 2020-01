Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unter Alkoholeinfluss Mofa und Fahrrad gefahren - Polizei Nienburg deckt zwei Trunkenheitsfahrten auf

Nienburg (ots)

NIENBURG (goe) Am Samstagabend 25.01.2020 , gegen 20:25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Nienburg einen 25-jährigen Nienburger, als dieser mit seinem Mofa ''An der Stadtgrenze'' unterwegs war. Bei einem freiwillig durchgeführten Alocotest wurde ein Wert von 1,74 o/oo festgestellt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am frühen Sonntagmorgen 26.01.2020, gegen 03:38 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung auf dem Berliner Ring in Nienburg ein Fahrradfahrer auf, welcher in unsicherer Fahrweise auf dem Gehweg gefahren ist. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte bei dem 18-jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab ein Wert von 1,87 o/oo. Auch hier wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommmen und die Weiterfahrt untersagt.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei Nienburg weist in diesem Zusammenhang auch nochmal darauf hin, dass das Fahrradfahren ab einem Alkoholwert von 1,6 o/oo immer eine Straftat darstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell