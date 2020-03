Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lahnstein (ots)

Am Samstag, zwischen 16:00 und 17:15 Uhr, wurde ein roter Fiat 500 linksseitig im Heckbereich beschädigt. Der Wagen stand in der Nordallee in Höhe der Hausnummer 13 geparkt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0



pilahnstein.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell