Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl aus Fahrzeug

Lahnstein (ots)

Am Freitag, gegen 09:00 Uhr wurde aus einem Handwerkerbus, der in der Bürgermeister-Müller-Straße in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Oberlahnstein geparkt stand, ein roter Werkzeugkoffer mit einem Winkelschleifer der Marke Hilti entwendet. Der weiße Transporter war nur wenige Minuten unbeaufsichtigt gewesen.

