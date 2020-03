Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Die Pressemeldung der PI Bendorf vom Wochenende

Bendorf (ots)

Mofadiebstahl

Am 28.02, gg. 22.40 Uhr wurde in der Hüttenstr., Höhe Nr. 170 in Bendorf ein blauer Roller von einem unbekannten Täter entwendet. Auf einer Videoaufzeichnung ist die Tat zu sehen, der Täter jedoch nicht zu erkennen.

Sachbeschädigung/Diebstahl von Scheibenwischern

In der Nacht vom 27.02.20 auf den 28.02.20 wurde auf dem Niederwerth, in der Rheinstraße bei einem geparkten PKW Renault Megane beide Frontscheibenwischer entwendet. Zu Sachbeschädigungen an Scheibenwischern kam es zwischen dem 29.02.20, 21.00 Uhr und 01.03.20, 00.15 auf dem Niederwerth, in der Peter-Friedhofen-Straße und am Sportplatz. Betroffen waren ein VW Caddy, ein VW Tiguan und ein Seat Leon.

