Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erstmeldung: Brand eines Mehrfamilienhauses

Gödenroth/Hunsrück (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache kam es gegen 17:30 Uhr in der Hauptstraße in Gödenroth in einem Mehrfamilienhaus zu einem Dachstuhlbrand. Die Hausbewohner wurden unverletzt aus dem Gebäude evakuiert. Derzeit ist die FFW Kastellaun mit ca. 70 Einsatzkräften noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Wegen der starken Rauchentwicklung bittet die Feuerwehr die Bevölkerung in Gödenroth und angrenzenden Gemeinden Fenster und Türen geschlossen zu halten.

