POL-MI: Alkoholisiert von Straße abgekommen

Bad Oeynhausen (ots)

Samstagabend kam in Volmerdingsen ein Autofahrer von der Straße und landete mit seinem Fahrzeug in einem Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung Alkoholgeruch fest. Auf der Wache Bad Oeynhausen folgte eine Blutprobe. Auch bestehen Zweifel, ob der Bad Oeynhausener im Besitz eines Führerscheins ist. Die Ermittlungen dauern an.

Der Ford-Fahrer befuhr gegen 19.40 Uhr die Volmerdingser Straße aus Richtung Bad Oeynhausen kommend. In Höhe der Nordstraße bog er in diese nach links ein. Hierbei geriet er nach rechts von der Straße ab im angrenzenden Graben und überfuhr dabei ein Straßenschild. Der 41-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Das Auto wurde sichergestellt.

