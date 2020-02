Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wohnhausbrand

Oberfall (ots)

In einem von zwei Personen bewohnten Einfamilienhaus brach aus bisher unbekannter Ursache in einem Nebenraum des im 1. OG liegenden Schlafzimmers ein Feuer aus. Beim Eintreffen der Polizei drang erheblicher Rauch aus dem 1. OG, Flammen waren nicht feststellbar. Das dort wohnhafte Ehepaar wurde von der Feuerwehr aus dem Anwesen gerettet, beide wurden aufgrund des Verdachtes auf Rauchgasintoxikation in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Das Feuer konnte gegen 05.30 Uhr gelöscht werden.

Das Haus wurde bis dato noch nicht betreten, eine Aussage zur Brandursache ist daher nicht möglich. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Anwesen versiegelt, die Begehung durch Beamte des Fachkommissariats erfolgt in der kommenden Kalenderwoche.

