POL-BOR: Bocholt - E-Bike-Fahrer flüchtet nach Unfall

Bocholt (ots)

Am Montag befuhr ein 28 Jahre alter Fahrradfahrer gegen 05.45 Uhr die Meckenemstraße in Richtung Polizeiwache. Als er die Kreuzung mit der Ravardistraße fast überquert hatte, so der 28-Jährige, kam ein E-Bike-Fahrer aus der Ravardistraße und fuhr ihm in die Seite. Der 28-Jährige stürzte und musste im Bocholter Krankenhaus behandelt werden. Der andere Unfallbeteiligte hatte seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.

Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 28 Jahre, ca. 180 cm groß, vermutlich deutscher/mitteleuropäischer Herkunft, bekleidet mit einer blauen Jeanshose und einem schwarz-weißen Pullover. Er fuhr ein schwarz-weißes Gazelle-Bike.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

