Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw kollidiert mit Fahrrad

Uslar (ots)

Uslar (st)

18.07.20, 10.40 Uhr

Eine 59 Jährige aus einem Uslarer Stadtteil befährt mit ihrem E-Bike den Fahrradweg an der Alleestraße in Richtung Mühlentor. Als sie die Wiesenstraße quert kommt es zur Kollision mit dem Pkw eines 52 Jährigen aus einem Uslarer Stadtteil, der von der Wiesenstraße in die Alleestraße abbiegen will. Durch die Kollision stürzt die Radfahrerin und wird leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 800,00 Euro.

