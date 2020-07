Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Uslar (ots)

Uslar (st)

17.07.20, 18.05 Uhr

Eine 28 Jährige Fahrzeugführerin aus Uslar befährt mit ihrem Pkw die Wiesenstraße in Fahrtrichtung Auschnippe. Dabei touchiert sie einen in der Wiesenstraße, am rechten Fahrbahnrand, abgestellten Pkw am linken Außenspiegel. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 450 Euro.

