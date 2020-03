Polizei Mettmann

POL-ME: Kein Versicherungsschutz und alkoholisiert am Steuer: Polizei zieht Autofahrerin aus dem Verkehr - Langenfeld - 2003070

Mettmann

Am Donnerstagabend (12. März 2020) hat die Polizei in Langenfeld eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die mit entsiegelten Kennzeichen und ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Zudem stellten die Beamten fest, dass die Frau betrunken am Steuer saß.

Das war passiert:

Gegen 21:05 Uhr war Polizeibeamten im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Karlstraße in Langenfeld ein schwarzer Seat aufgefallen, der mit einem entsiegelten Kennzeichen unterwegs war. Die Polizisten stoppten die Fahrerin - eine 30 Jahre alte Langenfelderin. Bei der näheren Begutachtung des Fahrzeugs stellten die Beamten dann fest, dass die Frau zwei völlig verschiedene Kennzeichen (hinten und vorne) an ihrem Auto angebracht hatte.

Zudem nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau wahr. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass die Beamten den "richtigen Riecher" hatten: So ergab der Test einen Wert von rund 0,7 Promille (0,34 mg/l). Zu den Kennzeichen gab sie an, sie habe sie in der Garage ihrer Eltern gefunden.

Die Folgen für die Langenfelderin: Sie musste mit zur Wache, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Auf die Frau warten nun gleich mehrere Strafverfahren - unter anderem wegen Urkundenfälschung.

