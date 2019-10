Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Auf einem Parkplatz an der Welfenstraße ist am Mittwochnachmittag (23.10.) ein schwarzer Mercedes C 180 angefahren worden. Der Autofahrer hatte seinen Pkw um 15.50 Uhr vor dem Geschäft "Sindbads Basar" abgestellt. Als er gegen 16.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er hinten rechts eine Unfallbeschädigung fest. Ein Unbekannter war gegen seinen Wagen gefahren und hatte sich anschließend vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell