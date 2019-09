Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Oldenburg in Holstein-Schauenburger Straße Unfallflucht- Radfahrerin verletzt -Korrektur

Lübeck (ots)

Korrigierte Fassung: Im 2. Absatz muss es natürlich heißen: Die Namen sind nicht bekannt.

Am vergangenen Mittwoch (28.08.) fuhr eine 36-jährige Oldenburger gegen 15:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Schauenburger Straße in Richtung Markt. Sie wurde von einem blaufarbenen Bus überholt und geschnitten, so dass die Frau nach rechts auf den Gehweg ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte.

Zwei Passanten halfen ihr kurzzeitig. Die Namen sind nicht bekannt. Anschließend fuhr die Radfahrerin zur Arbeit, musste sich aber doch später in ärztliche Behandlung begeben und erstattete am Folgetag eine Anzeige bei der Polizei in Oldenburg.

Zu dem beteiligten Bus ist kein Kennzeichen bekannt. Er soll blaufarben sein. Die Polizei in Oldenburg sucht Hinweise zu diesem Sachverhalt, insbesondere könnten die helfenden Passanten hilfreiche Angaben machen. Der Ermittler ist unter der Rufnummer 04361-10550 telefonisch zu erreichen.

