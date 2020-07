Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Evakuierung eines Mehrfamilienhauses wegen Brandgeruchs/ Störung der Einsatzkräfte bei ihren Maßnahmen durch einen Hausbewohner

Einbeck (ots)

Einbeck (beh). Am 18.07.2020 gegen 19:15 Uhr wurde der Feuerwehr Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Münsterstraße gemeldet. Durch die Einsatzkräfte konnte in dem Wohnhaus keine Brandstelle lokalisiert werden. Auch die Wärmebildkamera gab keinen Hinweis auf einen möglichen Schwelbrand. Durch die Stadtwerke Einbeck wird das Gebäude vorsorglich vom Stromnetz getrennt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass defekte Stromleitungen Auslöser des Brandgeruchs waren. Aus diesem Grund wurden durch die Stadt Einbeck die Anwohner aus dem Haus evakuiert und in Ersatzunterkünften untergebracht. Da ein Anwohner wiederholt die Arbeit der Einsatzkräfte behinderte, beleidigte und einem Platzverweis nicht nachkam, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Ermittlungen bzgl. des möglichen Brandgeruchs dauern an.

