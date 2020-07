Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Einbeck (ots)

Einbeck Dassel, OT Hilwartshausen (beh): Zwischen dem 17.07.2020 gegen 15 Uhr und dem 18.07.2020 gegen 12:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Randlage im Ortsteil Hilwartshausen und entwendeten eine noch unbekannte Menge an Schmuck, sowie weitere Wertgegenstände. Evtl. Zeugen, die insbesondere in der Nacht von Freitag auf Samstag, auffällige Beobachtungen in der Ortschaft Hilwartshausen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Einbeck in Verbindung zu setzen.

