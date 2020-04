Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Gartenhaus in Wilhelmshaven - Täter brechen das Vorhängeschloss einer Gartenhütte auf, um u.a. Werkzeug zu entwenden

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 30.03., 16 Uhr - 31.03.2020, 11:40 Uhr wurde aus einem Gartenhaus in der Dirschauer Straße eine Musikbox und ein Akkuschrauber, inklusive Bitkasten entwendet. Die Hütte war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Als der Geschädigte am Dienstag zu seiner Hütte kam, fehlte das Schloss und die Gegenstände.

Zeugen werden gebeten, die ggfls. den Abtransport oder verdächtige Personen gesehen haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

