Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand einer Wallhecke und eine Sachbeschädigung in Neuenburg - Unbekannte beschmieren zwei Straßenlaternen und einen Baum mit blauer Farbe

Neuenburg (ots)

Am Dienstagmittag, 31.03.2020, geriet gegen 12.50 Uhr im Fasanenweg aus bislang unbekannten Gründen ein bepflanzter Erdwall in Brand. Den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Neuenburg gelang die endgültige Löschung des Brandherdes, es entstand lediglich geringer Sachschaden an der Bepflanzung und einem angrenzenden Zaun.

Außerdem wurde am Dienstagmorgen gemeldet, dass zwei Straßenlaternen und ein Baum im Mühlenkamp besprüht wurden. Der Tatzeitraum konnte nicht genau eingegrenzt werden.

Die aufnehmenden Beamten konnten feststellen, dass für das Besprühen blaue Farbe genutzt wurde.

Eine Laterne befindet sich in Höhe der Hausnummer 10, die andere Höhe Hausnummer 18 und in Höhe Hausnummer 11 wurde ein Baum mittels nicht eindeutig zu erkennenden Schriftzeichen besprüht. Die Farbe ist augenscheinlich die gleiche. Die besprühten Objekte befinden sich in der Straße Mühlenkamp mit einer Entfernung von etwa 110 Metern.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Verdächtiges gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0.

