POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - ein auf dem Parkplatz einer Arztpraxis stehender Pkw wurde angefahren, der Verursacher flüchtete - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Jever (ots)

Am Dienstagvormittag, 31.03.2020, wurde in der Zeit zwischen 10:20 und 11:20 Uhr ein auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Prinzenallee stehender, weißer VW Touran angefahren und im Bereich des hinteren, linken Kotflügels beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

