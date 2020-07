Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Sporthalle- Täter brechen Schränke auf

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es in der Nacht zu Dienstag (7.7.) zu einem Einbruch in eine Sporthalle an der Salzufler Straße. Die Sporthalle befindet sich auf dem Grundstück einer Schule und ist über den Schulhof zu erreichen. Am Montagabend wurde die Sporthalle von Mitarbeitern auf dem Schulgelände ordnungsgemäß verschlossen. In der Zeit bis Dienstagmorgen brachen Unbekannte die Eingangstür zur Sporthalle auf und öffneten anschließend auch zwei innenliegende Fluchttüren. Die Täter brachen zudem vier Holzschränke auf und durchsuchten augenscheinlich weitere Räumlichkeiten. Eine Musikbox wurde aus der Halle mitgenommen und vor die Eingangstür gestellt. In wie weit die Täter die Musikbox gegebenenfalls zum Abtransport bereitgestellt haben und ob weitere Gegenstände mitgenommen wurden, müssen die weiteren Ermittlungen aufzeigen. Die Polizei bittet Zeugen, denen in der Nacht zu Dienstag in Tatortnähe etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich zu melden (05221-8880).

