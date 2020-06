Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkäuferin sexuell belästigt

Bocholt (ots)

Zu einem sexuellen Übergriff ist es am Freitag in einem Geschäft in Bocholt gekommen. Der Täter hatte sich in den Räumen an der Nordstraße gegen 12.50 Uhr einer 60-jährigen Angestellten genähert und an die Beine gefasst. Als sie sich wehrte, verließ der Mann das Geschäft. Der Unbekannte war circa 1,80 Meter groß und etwa 50 bis 60 Jahre alt; er hatte eine normale Statur und kurze, mittelbraune Haare. Der Mann trug eine schwarze Nasen- und Mundmaske, ein weißes T-Shirt und Blue-Jeans. Hinweise erbittet die Kripo unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell