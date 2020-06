Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Dieb baut Scheinwerfer aus

Legden (ots)

Auf die Frontscheinwerfer eines Wagens hatte es ein Dieb in der Nacht zum Donnerstag in Legden abgesehen. Der Täter machte sich an einem VW Polo zu schaffen, der auf dem Gelände einer Firma an der Straße Neue Mühle stand. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

