Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Autospiegel beschädigt

Gescher (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag ein Auto in Gescher. Die Täter machten sich gegen 03.30 Uhr an den Außenspiegeln des Fahrzeugs zu schaffen. Dabei entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Wagen parkte an der Straße "Zur alten Vogelstange". Ein Zeuge hatte kurz zuvor mehrere männliche Jugendliche beobachtet, die sich in der Straße aufhielten. Diese waren dunkel gekleidet und etwa 16 bis 17 Jahre alt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

